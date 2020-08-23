Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Техпроектирование российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» завершится в октябре 2021 года

Ирина Егорова
06:45 23.08.2020
Ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием.
Техпроектирование российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» завершится в октябре 2021 года
© Фото: roscosmos.ru

Осенью 2021 года завершится техническое проектирование российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса (РН СТК)

«В настоящее время ведется процесс согласования с головным разработчиком (ПАО "РКК "Энергия") требований технического задания на технический проект РН СТК», - отметили в РКЦ «Прогресс» ТАСС.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что российская ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. Строительство стартового комплекса для ракеты-носителя сверхтяжелого класса планируется начать в 2022 году.  Начало летных испытаний сверхтяжелой ракеты намечено на 2028 год.

При этом «Енисей» будет значительно дешевле американской SLS. 

Ракета-носитель  «Енисей» - первая сверхтяжелая ракета, которая создается российской промышленностью после развала СССР. Ее основная цель - осуществление полетов к Луне и Марсу. Головная организация-разработчик — РКК «Энергия». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.