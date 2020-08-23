Техпроектирование российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» завершится в октябре 2021 года

Осенью 2021 года завершится техническое проектирование российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса (РН СТК)

«В настоящее время ведется процесс согласования с головным разработчиком (ПАО "РКК "Энергия") требований технического задания на технический проект РН СТК», - отметили в РКЦ «Прогресс» ТАСС.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что российская ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. Строительство стартового комплекса для ракеты-носителя сверхтяжелого класса планируется начать в 2022 году. Начало летных испытаний сверхтяжелой ракеты намечено на 2028 год.

При этом «Енисей» будет значительно дешевле американской SLS.

Ракета-носитель «Енисей» - первая сверхтяжелая ракета, которая создается российской промышленностью после развала СССР. Ее основная цель - осуществление полетов к Луне и Марсу. Головная организация-разработчик — РКК «Энергия».