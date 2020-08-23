Дегтярев рассказал о постройке в Хабаровском крае шести военных корветов

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о том, что в крае к 2028 году будут построены шесть военных корветов.

«Мы благодарны президенту Владимиру Владимировичу Путину за решение большой оборонный заказ разместить на наших заводах. И Сергею Кужугетовичу Шойгу за добрую весть, которую он привез в край. Люди восприняли с воодушевлением, что мы будем строить шесть корветов, целую серию, десятки новейших самолетов Су-35, ряд других будем выполнять поручений для Родины», - отметил Дегтярев в разговоре со «Звездой».

Он добавил, что для выполнения заказа регион должен подготовить большое число квалифицированных специалистов. Соответствующее поручение временно исполняющий обязанности губернатора дал Министерству образования и науки края.

«Наша задача, краевой власти – подготовить кадры. Я дал соответствующее поручение Министерству образования и науки Хабаровского края. Сегодня на форуме мы встречались с главой ОСК Алексеем Рахмановым, получили запрос по количеству высококвалифицированных рабочих на Амурский судостроительный завод. Кадры мы подготовим, сделаем все вовремя и в срок», - добавил Дегтярев.

Он уточнил, что на Амурском судостроительном заводе понадобятся дополнительно 600 высококвалифицированных рабочих. Их подготовят в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре.

Ожидается, что шесть корветов в регионе построят до 2028 года. Поставка первой партии, предварительно, должна состояться в 2023-2024 годах.