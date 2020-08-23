Глубоководный «Витязь», смарт-ружье и АК-19: какие новые разработки представили на форуме «Армия-2020»

Боевую технику, которая в том числе соревнуется и на АрМИ-2020, можно увидеть и на форуме «Армия». С одним лишь отличием - на выставке представлены самые современные, глубоко модернизированные и перспективные образцы.

Например, новая модификация бронеавтомобиля «Тигр», у которого будет более плавная «походка», автоматическая коробка передач и новое название – «Атлет». Он «подрос» и на тонну увеличил массу, в первую очередь, из-за более мощной противоминной защиты.

Свои новинки готовит и концерн «Калашников». Среди них – смарт-ружье МР-155 Ultima в футуристическом дизайне. Ружье снабжено видеокамерой с высоким разрешением, цифровым экраном и встроенным компьютером. Все это в комплексе позволяет отслеживать и оценивать каждый выстрел, даже в удаленном доступе.

Премьеры будут и в боевом сегменте. Например, новейший автомат АК-19 в калибре НАТО 5,56 мм. Базой для его создания стал АК-12, который уже поступил на вооружение в войска.

Одна из изюминок форума - полностью автономный глубоководный аппарат «Витязь», получивший всемирную известность после рекордного погружения в самую глубокую точку мирового океана - на дно Марианской впадины.