Гендиректор НИПК «Электрон» рассказал о новом решении для диагностики COVID-19

НИПК «Электрон» разработал новое решение для диагностирования легочных осложнений. Во время пандемии был создан специальный модуль, способный распознать заболевание у пациентов, сообщил в интервью «Звезде» генеральный директор предприятия Александр Элинсон.

«Помимо традиционной линейки диагностической техники, в этом году мы привезли абсолютно новое изделие, которое появилось за последние месяцы во время COVID-19. Это специальный модуль для исследования компьютерным томографом пациентов для диагностики заболевания», - отметил он.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.