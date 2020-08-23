В НИИ Космического приборостроения рассказали, какую продукцию представят на «Армии-2020»

НИИ Космического приборостроения представит на форуме «Армия-2020» продукцию гражданского назначения. Об этом рассказал «Звезде» заместитель генерального директора НИИ Илья Гузарь.

«Мы находимся в секторе диверсификации, представляем нашу продукцию гражданского назначения. В первую очередь спасательные маяки системы Коспас-Сарсат», - пояснил он.

Новая разработка НИИ - персональный радиомаяк для туристов. Речь идет об авиационном аварийно-спасательный радиомаяк ПАРМ-406СП. По словам Гузаря, это первый в мире маяк первого класса, который работает 48 часов при температуре -40.

«Второй маяк - это ПАРМ-2, радиомаяк второго класса. Основное отличие - он значительно легче и действует в южных широтах», - добавил Гузарь.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

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