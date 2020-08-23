«Атлет», «Солнцепек» и «Гермес»: какие образцы российской техники можно увидеть на форуме «Армия»

В современном выставочном комплексе в парке «Патриот» открылся Международный военно-технический форум «Армия» - первая крупная выставка вооружений мирового класса в этом году. Одновременно начались Международные армейские игры. Русское оружие можно увидеть сразу в двух основных состояниях.

«Тигры» – основной на сегодня бронеавтомобиль военной полиции, которая несет службу в Сирии. В Алабино можно увидеть новую модель – «Тигр-2». За спортивный характер и внешний вид он уже заработал другое официальное название – «Атлет».

За рулем «Атлета» водитель чувствует себя уверенно. В машине больше лошадиных сил, но и масса больше – поэтому динамические характеристики примерно такие же, как и у автомобиля предыдущего поколения. «Атлет» по сравнению с «Тигром» «подрос», в первую очередь, из-за более мощной противоминной защиты. Броня толще, посадка выше – кресла десанта крепятся к потолку.

На полигоне можно увидеть и тяжелый огнеметный комплекс «Солнцепек» на танковом шасси в рамках динамических показов со стрельбами. «Солнцепек» – реактивная огнеметная система нового поколения, предыдущие машины назывались «Буратино». Они хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий. Площадь поражения - 4 гектара.

«Сами военнослужащие говорят: система стреляет намного эффективнее по звуку, звук выстрела намного громче. Так скажем, и впечатление мощи создается», - рассказал командир тяжелого огнеметного взвода Василий Иванов.

Экспозиция форума «Армия» – место, где можно увидеть технику, которой хватит, чтобы выиграть любое сражение, но прежде, чем попасть сюда, необходимо пройти тщательный медицинский контроль, ведь форум проходит в условиях пандемии. Также нельзя забывать про медицинскую маску. Прямо на входе можно увидеть первые новинки в области медицинской безопасности – разработки холдинга Ростех.

Новинки форума размещены на огромной площади. Большая часть экспозиции – это техника, которая уже стоит на вооружении. Все можно трогать руками, детям интереснее всего будет залезть на броню танков и бронетранспортеров. Среди многообразия образцов, которые уже служат в армии, представлено вооружение, которое только стремится доказать свою эффективность.

Широкой публике впервые в этом году показывают высокоточный ракетный комплекс «Гермес»: 6 ракет, 6 целей, дальность стрельбы до 100 км, управление при помощи беспилотника.

Продолжение смотрите в сюжете Константина Худолеева.