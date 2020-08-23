Борисов оценил реликвии танковых заводов Уралвагонзавода на форуме «Армия-2020»

В первый день работы Международного военно-технического форума «Армия-2020» историческую экспозицию Концерна «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию Ростех), посвященную 100-летию отечественного танкостроения, посетил первый заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Экскурсию по выставке «Реликвии танковых заводов» и Алее Славы Танкпрома для вице-премьера провели генеральный директор УВЗ Александр Потапов, начальник ГАБТУ генерал-майор СергейБибик и начальник ГАБТУ в 1996-2004 годах генерал-полковник Сергей Маев.

Юрию Борисову были представлены уникальные документы, например, альбомы по изготовлению и испытанию первых танков Т-34. Показаны знамена Уралвагонзавода: Государственного комитета обороны, Наркомата танковой промышленности и другие,переданные предприятию на вечное хранение в память об особом отличии его коллектива в годы Великой Отечественной войны.

Рассказано об именных макетах танка Т-34, которые вручались лучшим танкостроителям Уральского танкового завода №183 (сейчас Уралвагонзавод), в частности,о макете, принадлежавшем выдающемуся директору УВЗ Ивану Васильевичу Окуневу.

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Вице-премьера также заинтересовали модели легендарных двигателей ЧТЗи двухзвенного гусеничного транспортера МК «Витязь»(в составе Концерна УВЗ входят в Госкорпорацию Ростех), демонстрирующегося в честь 200-летия освоения Арктики и Антарктики. На Аллее Славы первый заместитель Председателя Правительства РФ осмотрел первые отечественные танки – Reno-FT, МС-1 и другие.

Также в экспозиции Уралвагонзавода демонстрируется Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня танкистов».

Александр Потапов отметил, что в документе 1946 года прописано: «Учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне, а также заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил бронетанковой техникой, установить ежегодный праздник - «День танкистов».

Поэтому генеральный директор предложил переименовать праздник, отмечающийся во второе воскресенье сентября, в «День танкистов и танкостроителей». Юрий Борисов отметил, что предложение достойное.

Александр Потапов подарил вице-премьеру уникальное издание, выпущенное Уралвагонзаводом к юбилею отечественного танкостроения – фотоальбом «Танкпром. Хроника событий: факты, цифры...», в котором свыше 500 редких фотографий, отражающих историю отрасли. А Юрий Борисов по традиции оставил запись в книге почетных гостей Уралвагонзавода. «Поздравляю всех танкостроителей России со 100-летним юбилеем танковой отрасли!»

На вопрос журналистов, понравилась ли выставка, Юрий Борисов отметил: «В юбилейный год показана вся ретроспектива танкостроения!»