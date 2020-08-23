Глава ФСВТС: соглашение о производстве ПЗРК «Игла-С» в Индии будет подписано в ближайшее время

Соглашение о производстве ПЗРК «Игла-С» в Индии будет подписано в ближайшее время, заявил в интервью «Звезде» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«С индийскими партерами все идет штатно. Неплохой портфель заказов, равняется примерно 15 миллиардам. На подходе производство АК-203 на совместном предприятии. Надеюсь, что в ближайшее время будет подписано соглашение на производство и поставку "Иглы-С" в интересах Индии, тем более тендер мы выиграли безоговорочно», - сказал он.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

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