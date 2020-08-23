Первый полет: кадры испытаний глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации, вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь сообщил в докладе министру обороны Сергею Шойгу о начале летных испытаний первого опытного глубокомодернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ. С таким сообщением Слюсарь выступил перед открытием Международного военно-технического форума «Армия-2020» в ходе осмотра выставки новейшей авиационной техники на аэродроме «Кубинка».

Работы по созданию Ту-95МСМ проходят совместно ПАО «Туполев» и ПАО «ТАНТК имени Г.М. Бериева».

Уточняется, что в рамках глубокой модернизации были установлены новые системы управления вооружением и самолетом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, а также средства объективного контроля.

Первый полет прошел 22 августа в штатном режиме на высоте девяти тысячи метров. Его длительность составила 2 часа 33 минуты, системы и оборудование работали на протяжении всего времени без замечаний.

По словам Слюсаря, модернизация самолета позволит существенно увеличить точность навигации и показатели надежности, а также продлить срок эксплуатации авиационного комплекса и улучшить взлетно-посадочные характеристики.

«Это самолет с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами. Боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации», - уточнил гендиректор «ОАК».

Ту-95МСМ – первый опытный стратегический ракетоносец, новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС. Самолет предназначен для решения боевых задач при защите дальних рубежей страны.