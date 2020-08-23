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Производство обновленного боевого вертолета Ми-35П стартовало в Ростехе

Егор Левин
14:33 23.08.2020
В числе нововведений боевой машины такие, как модернизированная прицельная система с тепловизором третьего поколения, приборы ночного видения поколения 3+, цифровой пилотажный комплекс и многое другое.
Производство обновленного боевого вертолета Ми-35П стартовало в Ростехе
© Фото: Вертолеты России

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) начал серийное производство обновленного боевого вертолета Ми-35П. Процесс запущен на предприятии «Роствертол».

«Ми-35П сочетает в себе лучшие качества легендарного семейства Ми-24, закаленного в воздушных боях по всему миру, и новейшие российские разработки в области бортового радиоэлектронного оборудования. В прошлом году мы продемонстрировали эту машину целому ряду потенциальных заказчиков, и сегодня можем с уверенностью говорить о том, что вертолет востребован», - заявил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

В числе нововведений, сопутствующих обновленной боевой машине, такие, как модернизированная обзорно-прицельная система с тепловизором третьего поколения, цветная телевизионная камера высокого разрешения с лазерным дальномером, приборы ночного видения поколения 3+, а также комплекты внешнего и внутреннего светового оборудования и цифровой пилотажный комплекс.

Ми-35П вооружен подвижной двуствольной пушкой и неуправляемыми ракетами. Возможна установка подвесов с пушками калибра 23 миллиметра, неуправляемых ракет типа С-13 и противотанковых управляемых ракет «Атака» или ракет «Вихрь-1» и «Вихрь-1М».

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