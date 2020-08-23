Танк «Армата» могут принять на вооружение в конце 2020 - начале 2021 года

Танк Т-14 «Армата» должен быть принят на вооружение в конце 2020 - начале 2021 года. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову на форуме «Армия-2020».

«Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний, в ближайшее время Министерство обороны примет на вооружение. Все, конечно, зависит от госиспытаний, отрешения военного ведомства. Как мне кажется, это произойдет до конца текущего - в начале следующего года», - поделился министр.

Мантуров также рассказал об экспортном потенциале машины. По его словам, заявок со стороны иностранных заказчиков много.

«Армата» - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне «Уралвагонзавод». На основе платформы создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин.

Т-14 - первый в мире танк, реализующий в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где он используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Широкой публике был представлен на Параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В том же году изготовлена предсерийная партия из 20 танков.