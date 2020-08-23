Мантуров рассказал, как проходит диверсификация ОПК в России

Мы являемся свидетелями того, как гражданские технологии внедряются в военные индустрии, так и использование военных наработок помогает развивать гражданскую технику. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову на форуме «Армия-2020».

«Говоря о процентах по результатам прошлого года, мы вышли на параметры 24% производства гражданской продукции предприятиями ОПК, это не предел, хоть и перевыполнение поставленных ранее задач. Разберем ситуацию с COVID-19. Российские предприятия производили аппараты искусственной вентиляции легких. Это было в лучшем случае порядка 60 аппаратов в месяц. Нам пришлось перейти на 3000 аппаратов ИВЛ в месяц. Это был серьезный вызов, но и большая ответственность», - отметил он.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

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