Глава ФСВТС рассказал, что РФ планирует подписать контракт с КНР на поставку авиационных средств поражения

Россия собирается подписать контракт с Китаем на поставку авиационных средств поражения, заявил в интервью «Звезде» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Практически ручки приготовили для подписания контрактов с нашими китайскими партнерами на поставку авиационных средств поражения, с нашими белорусскими коллегами по вертолетной и сухопутной тематике, есть несколько контрактов по ремонту техники в интересах Казахстана», - сказал он на форуме «Армия-2020».

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

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