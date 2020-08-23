ОПК Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400 Светлана Головина По словам главы Рособоронэкспорта Александра Михеева, на данный момент обсуждается финансовая модель исполнения контракта. © Фото: Минобороны России Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил о подписании контракта с Турцией на поставку второго полка систем ПВО С-400. «Мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», - отметил гендиректор. Ранее глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что Москва и Анкара достигли по этому вопросу принципиального согласия. Напомним, что Россия начала поставки систем ПВО Анкаре в середине июля текущего года. С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует