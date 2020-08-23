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ОСК назвала сумму восстановления «Адмирала Кузнецова» после пожара

Ирина Егорова
12:41 23.08.2020
Передача корабля ВМФ России по-прежнему запланирована на 2022 год.
ОСК назвала сумму восстановления «Адмирала Кузнецова» после пожара
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитала, что на восстановление корабля «Адмирал Кузнецов» потребуется 350 миллионов рублей.

«Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 миллионов  рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта "Адмирала Кузнецова"», - заявил  гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

В настоящее время на «Адмирале Кузнецове» развернуты интенсивные работы, докование корабля. Передача корабля ВМФ России по-прежнему запланирована на 2022 год. 

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Советского Союза Кузнецов» в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалистами предприятия осуществлялся его плановый ремонт. Двенадцатого декабря 2019 года  при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание. В Минобороны России подчеркнули, что пострадавшие при инциденте были направлены в лечебные учреждения. Десяти военнослужащим оказана медицинская помощь. 

«Адмирал Кузнецов» - самый большой корабль в составе Военно-морского флота России. Его длина - 306,45 метра, что примерно равняется длине трех футбольных полей. Габаритная высота 64,49 метра примерно соотносится с высотой 20-этажного дома. При этом максимальная скорость крейсера - 29 узлов (54 км/ч).

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