В режиме реального времени, из любой точки мира: конструктор рассказал об особенностях беспилотника «Альтиус-РУ»

Главный конструктор проекта «Альтиус» Илья Матвеев рассказал корреспонденту «Звезды» об уникальных возможностях беспилотника «Альтиус-РУ».

«Сейчас на экране представлено изображение, которое получает беспилотник, находящийся в Казани за 800 километров отсюда. Данные передаются в реальном масштабе времени через спутниковый канал связи сюда, на Кубинку», - прокомментировал он.

На кадрах видно, как камера сопровождает реальный объект интереса. Данным самолетом, по словам Матвеева, можно управлять на любых дальностях от наземного пункта.

«Сейчас этих ограничений не существует. Пункт может находиться в одном городе, самолет может применяться в другом городе, в другой стране», - отметил конструктор.

Комплекс «Альтиус-РУ» - это окончательный вариант беспилотника, способного выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. К тому же он может находиться в воздухе более суток. Аппаратом можно управлять через спутниковый канал, что делает радиус его применения практически неограниченным. Масса аппарата составляет около шести тонн.