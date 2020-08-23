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Перспективы экспорта танка «Армата» обсудят на форуме «Армия-2020»

Ирина Егорова
11:10 23.08.2020
Танк будет представлен на стоянке перспективных образцов вооружений и специальной техники.
Перспективы экспорта танка «Армата» обсудят на форуме «Армия-2020»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Рособоронэкспорт» в рамках МВТФ «Армия-2020» обсудит с партнерами возможность экспорта танка «Армата», сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

«Танк "Армата" будет представлен на стоянке перспективных образцов вооружений и специальной техники, а также на стенде его разработчика и производителя - АО "Концерн "Уралвагонзавод"», - сказал Михеев.

Возможность покупки танка, к примеру, рассматривает Индия

«Армата» является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

«Армата» - первый в мире танк с необитаемой башней. Экипаж машины находится в герметичной бронекапсуле в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить его безопасность в случае взрыва боекомплекта. Экипаж танка может работать в условиях химической атаки или ядерной войны.

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