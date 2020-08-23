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Ракету-носитель «Ангара» доставили на космодром Плесецк

Андрей Аркадьев
12:12 23.08.2020
Центр им. Хруничева представил на выставочной площади форума «Армия-2020» макеты новых российских ракет-носителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ракета-носитель «Ангара», отправленная ранее с территории Центра им. М. В. Хруничева, доставлена на днях на космодром Плесецк. Уже происходит ее выгрузка, сообщил заместитель генерального директора Денис Денискин на форуме «Армия - 2020».

«В августе мы закончили испытание модуля "Наука". Буквально через несколько дней испытание ракеты-носителя "Ангара" - второй летной машины - были завершены успешно. Изделие находится на полигоне, организована работа  по ее выгрузке и передаче заказчику», - рассказал он в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову.

Центр им. Хруничева представил на выставочной площади форума «Армия-2020» макеты новых российских ракет-носителей.

«На сегодняшней экспозиции в стенде госкорпорации мы выставляем макет ракет "Протон", известная всем ракета, более 400 запусков. Помимо у нас выставлена линейка модификации ракет-носит ангара. Это тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5", это ее модифицированная версия с водородной третьей ступенью "Ангара-А5В" и легкая версия "Ангара-1.2". Помимо этого, мы показываем посетителям модифицированную ракету "Рокот" и разгонный блок на базе кислорода - водорода», - добавил Денискин.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда». 

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10:20 Прямая трансляция
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
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