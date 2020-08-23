Мантуров спрогнозировал рост ОПК на 5% в 2020 году

В Минпромторге России заявили, что рассчитывают на рост в оборонно-промышленном комплексе примерно на 5% в 2020 году. Об этом сообщил на пленарном заседании форума «Армия-2020» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Глава ведомства в своей речи привел несколько пунктов статистических данных об успехах военной промышленности России, а также спрогнозировал ее будущее.

«Благодаря комплексной модернизации ОПК, которую мы планомерно ведем с 2011 года, уровень готовности предприятий к безусловному выполнению заданий ГПВ превышает 90%. Производительность труда в ОПК в этом году по сравнению с 2014 годом увеличится почти на 40%, а объемы производства выросли практически пропорционально этому показателю - на 38%. Причем, даже в текущем непростом году мы рассчитываем на 5-6% рост объемов выпуска в оборонном секторе», - заявил Мантуров.

Также министр отметил, что в течение последних четырех лет повысился уровень общей обеспеченности ВС РФ техникой и доля используемой отечественной ЭКБ.

Напомним, форум «Армия-2020» стартовал в подмосковном Алабине. В мероприятии принимают участие многочисленные участники военной отрасли России. Телеканал «Звезда» ведет прямые трансляции из парка «Патриот».