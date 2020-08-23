На «Арми-2020» представили погрузившийся на дно Марианской впадины аппарат «Витязь»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» показали глубоководный аппарат «Витязь», который в мае текущего года достиг дна Марианской впадины.

По словам разработчика, в планах стоит задача усовершенствовать аппарат до уровня подводного космического корабля, поэтому проект продлен еще на два года.

«Будем его превращать в подводный космический корабль, еще более насыщенный интеллектуальными приборами», - уточнил заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

В частности, планируется улучшить систему технического зрения, пишет ТАСС.



В мае 2020 года «Звезда» опубликовала кадры со дна Марианской впадины, снятые данным аппаратом. Продолжительность миссии во впадине без учета времени погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов. Датчики зафиксировали глубину в 10 028 метров. Аппарат выполнил картографирование, фото- и видеосъемку, а также доставил на дно Марианской впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы.