Гендиректор «Ак Барса» рассказал о российских вертолетоносцах, заложенных в Крыму

Генеральный директор АО Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову рассказал о вертолетоносцах, заложенных в Крыму.

Напомним, в прошлом месяце в Керчи на заводе «Залив», подконтрольном корпорации «Ак Барс», президент России Владимир Путин и главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов заложили два универсальных десантных корабля-вертолетоносца - «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

«Новинка эта необычная, потому что сегодня в РФ не строили корабли дальней зоны такого размещения. Он отличается от тех перспектив, что мы называли "Мистрали". Это совершенно другой корабль, другая идеология в его эксплуатации, направлении. Разница в энергетике, длине ширине, осадке. Когда этот проект защитили, а Севастополе показали 9 января президенту РФ Владимиру Путину, мы акцентировали внимание на том, что здесь нового. В целом ряде стран есть авианосцы, вертолетоносцы, но они нам не подходят. У нас есть Черные моря,Северные моря. Эти корабли могут эксплуатироваться не только в теплых широтах, но и в Арктике», - сказал он.

Он отметил, что корабли можно использовать не только в боевых целях, но и мирных, в частности, как санитарное и спасательное судно. На кораблях такого типа есть взлетно-посадочная палуба, могут базироваться БТРы и танки.

«Рассматривалось боевое применение, как использовать в мирное время. Его можно использовать как санитарное судно, как спасательное судно. Вооружения там немного. В зависимости от назначения его можно использовать», - отметил Мистахов.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

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