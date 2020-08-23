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Президент «Пожтехсервиса» рассказал, какую технику представляет компания на форуме «Армия-2020»

Андрей Аркадьев
10:54 23.08.2020
Глава компании Сергей Барбулев посетил студию телеканала «Звезда» в парке «Патриот».
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент «Пожтехсервис» Сергей Барбулев в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову рассказал, какую технику представляет компания на форуме «Армия-2020».

«В основном на форуме мы представляем водолазную технику, она более актуальная на сегодняшний день, чем любая другая. Потому что кислород воздушный мы освоили, теперь лезем под воду», - отметил он.

Барбулев добавил, что в конце года компания запустила композитный цех, который делает из композитных материалов оборудование.

«Если взять ребризер — дыхательный аппарат, там используется композитный материал. Нам пришлось поработать в этом направлении», - сказал президент «Пожтехсервиса».

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала «Звезда» к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда».

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