Президент «Пожтехсервиса» рассказал, какую технику представляет компания на форуме «Армия-2020»

Президент «Пожтехсервис» Сергей Барбулев в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову рассказал, какую технику представляет компания на форуме «Армия-2020».

«В основном на форуме мы представляем водолазную технику, она более актуальная на сегодняшний день, чем любая другая. Потому что кислород воздушный мы освоили, теперь лезем под воду», - отметил он.

Барбулев добавил, что в конце года компания запустила композитный цех, который делает из композитных материалов оборудование.

«Если взять ребризер — дыхательный аппарат, там используется композитный материал. Нам пришлось поработать в этом направлении», - сказал президент «Пожтехсервиса».

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала «Звезда» к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

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