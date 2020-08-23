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ЗРК «Штиль-1» и арктический «Тор» приняты на вооружение российской армии

Ирина Егорова
10:36 23.08.2020
«Штиль-1» принят на вооружение фрегатов ВМФ проекта 11356, а ЗРК «Тор-М2ДТ» - на вооружение общевойсковых соединений и частей Сухопутных войск и береговых войск ВМФ.
ЗРК «Штиль-1» и арктический «Тор» приняты на вооружение российской армии
© Фото: Минобороны России

Российские военные получили ЗРК «Штиль-1» и арктический «Тор- М2ДТ», сообщил председатель совета директоров концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Фрадков.

«По результатам госиспытаний многоканальный ЗРК средней дальности "Штиль-1" принят на вооружение фрегатов ВМФ проекта 11356, а ЗРК "Тор-М2ДТ" - на вооружение общевойсковых соединений и частей Сухопутных войск и береговых войск ВМФ», - сказал он в интервью журналу «Оборона России».

«Тор-М2ДТ» (9K331МДТ) — арктический вариант зенитного ракетного комплекса с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. 

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