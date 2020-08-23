ЗРК «Штиль-1» и арктический «Тор» приняты на вооружение российской армии

«По результатам госиспытаний многоканальный ЗРК средней дальности "Штиль-1" принят на вооружение фрегатов ВМФ проекта 11356, а ЗРК "Тор-М2ДТ" - на вооружение общевойсковых соединений и частей Сухопутных войск и береговых войск ВМФ», - сказал он в интервью журналу «Оборона России».

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