ЗРК «Штиль-1» и арктический «Тор» приняты на вооружение российской армии
«Штиль-1» принят на вооружение фрегатов ВМФ проекта 11356, а ЗРК «Тор-М2ДТ» - на вооружение общевойсковых соединений и частей Сухопутных войск и береговых войск ВМФ.
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Российские военные получили ЗРК «Штиль-1» и арктический «Тор- М2ДТ», сообщил председатель совета директоров концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Фрадков.
«По результатам госиспытаний многоканальный ЗРК средней дальности "Штиль-1" принят на вооружение фрегатов ВМФ проекта 11356, а ЗРК "Тор-М2ДТ" - на вооружение общевойсковых соединений и частей Сухопутных войск и береговых войск ВМФ», - сказал он в интервью журналу «Оборона России».
«Тор-М2ДТ» (9K331МДТ) — арктический вариант зенитного ракетного комплекса с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30.