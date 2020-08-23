ОПК «Алмаз-Антей» передаст Минобороны РФ модернизированные ракеты «Калибр» Светлана Головина На данный момент крылатые ракеты являются одним из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении кораблей и подлодок ВМФ России. © Фото: Минобороны России Председатель совета директоров концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Фрадков заявил, что в ближайшей перспективе Министерству обороны России будут переданы модернизированные ракеты «Калибр» и новые военные беспилотники. По его словам, на данный момент концерн ведет более 200 работ по профильной тематике. «Я бы отметил отдельные инициативные разработки, связанные с созданием отечественных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) военного назначения, средств обнаружения БЛА и борьбы с ними, модернизированных комплексов «Калибр» различного базирования», - цитирует Фрадкова журнал «Оборона России». В настоящий момент крылатые ракеты «Калибр» являются одним из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении кораблей и подлодок ВМФ России - имеют дальность полета свыше 1,5 тысяч километров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует