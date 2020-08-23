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«Алмаз-Антей» передаст Минобороны РФ модернизированные ракеты «Калибр»

Светлана Головина
10:35 23.08.2020
На данный момент крылатые ракеты являются одним из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении кораблей и подлодок ВМФ России.
«Алмаз-Антей» передаст Минобороны РФ модернизированные ракеты «Калибр»
© Фото: Минобороны России

Председатель совета директоров концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Фрадков заявил, что в ближайшей перспективе Министерству обороны России будут переданы модернизированные ракеты «Калибр» и новые военные беспилотники.

По его словам, на данный момент концерн ведет более 200 работ по профильной тематике.

«Я бы отметил отдельные инициативные разработки, связанные с созданием отечественных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) военного назначения, средств обнаружения БЛА и борьбы с ними, модернизированных комплексов «Калибр» различного базирования», - цитирует Фрадкова  журнал «Оборона России».

В настоящий момент крылатые ракеты «Калибр» являются одним из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении кораблей и подлодок ВМФ России - имеют дальность полета свыше 1,5 тысяч километров.

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