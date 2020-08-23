Минобороны РФ и компания «Кронштадт» подписали контракт на поставку беспилотников «Орион»

Министерство обороны России и компания «Кронштадт» подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников большой продолжительности полета «Орион».

Детали соглашения не разглашаются. Уточняется лишь то, что машина является единственным крупноразмерным беспилотником отечественной разработки, прошедшим первый этап госиспытаний, передает РИА Новости слова генерального конструктора компании Николая Долженкова.

В составе одного комплекса «Орион» - от трех до шести БПЛА в зависимости от поставленных перед ними задач. Работы по созданию разведчика начались в 2011 году в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец».

Беспилотный комплекс полностью разработан в России и построен из отечественных комплектующих. Он также является первым беспилотным летательным аппаратом, продолжительность полета которого составляет более суток.