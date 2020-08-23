Атомные подлодки «Князь Олег» и «Казань» планируют передать ВМФ до конца года

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует передать ВМФ атомные подлодки «Князь Олег» и «Казань» до конца 2020 года.

«Подлодки находятся на испытаниях и стоят в плане на сдачу до конца года», - сказал гендиректор корпорации Алексей Рахманов.

В то же время, он добавил, что ситуация с «Казанью» складывается «чуть понятнее», чем с «Князем Олегом», так как на второй подлодке необходимо добавить ряд новшеств, рекомендуемых разработчиками.

Головная многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Основное вооружение субмарины - крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». На данный момент в состав ВМФ России входит одна атомная подлодка базового проекта 885 - «Северодвинск».

«Князь Олег» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Пятый корабль проекта 955 «Борей» и второй строящийся по модернизированному проекту «Борей-А». Сейчас в составе ВМФ находятся четыре подлодки класса «Борей» - три базового и одна модернизированного проекта.