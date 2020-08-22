Новейший корабль на воздушной подушке «Хаска-10»: премьера концерна «Калашников» на «Армии-2020»

Накануне форума «Армия-2020» концерн «Калашников» представил свою новую разработку - десантный корабль на воздушной подушке «Хаска-10». Судно было разработано по заказу Минпромторга Рыбинской верфью, входящей в оружейный концерн.

На корабле установлено два двигателя по 1500 лошадиных сил. Полезная нагрузка составляет 10 тонн, а дальность плавания - 400 миль. При этом экипаж его может состоять только из трех человек. Как сообщил гендиректор «Калашникова», данная модель корабля является на 72% инновационной.

Разработка «Хаска-10» велась с 2018 года в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы».

Этот судно на воздушной подушке может передвигаться в любых в климатических условиях, выдерживая температуру до минус 50 градусов.

Международный военно-технический форум «Армия-2020», где данная разработка будет представлена на стенде концерна «Калашников», пройдет с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра ВС РФ «Патриот», полигон Алабино и аэродром Кубинка.