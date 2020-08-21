Огнеметные системы ТОС-2 поступят в войска до конца 2020 года

На заседании коллегии Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что тяжелая огнеметная система ТОС-2, обладающая повышенной дальностью и мощностью, начнет поступать в российские войска до конца 2020 года.

«Практическая стрельба с применением ТОС-2 будет отработана на стратегическом учении "Кавказ-2020". Данная система значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях», - отметил министр.

Напомним, что ТОС-2 в этом году впервые принимала участие в параде в честь 75-летия Победы на Красной площади.