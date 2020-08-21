Специалисты Уралвагонзавода подготовили технику производства УВЗ для «Танкового биатлона»

Специалисты предприятий Концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) передали танки Т-72Б3 российской и иностранным сборным для участия в «Танковом биатлоне».

Инженеры в течение месяца проверяли техническую готовность боевых машин, при необходимости устраняя любые возникающие неполадки. Также специалисты концерна осуществляли консультирование экипажей по различным вопросам эксплуатации техники.

В общей сложности, было подготовлено более 100 машин для российской и иностранных сборных, за исключением Китая и Белоруссии, который выступают на своих танках.

Особое внимание уделяется вооружению боевых машин. Специалисты АО «ЦНИИ «Буревестник» контролируют правильность работы системы прицеливания, управления огнем, а также самого орудия. Специалисты АО «НПК «Уралвагонзавод» осуществляют общее техническое сопровождение боевых машин.

В ходе состязаний специалисты концерна будут своеобразной «скорой помощью». Также они входят в состав комиссии, которая, в случае поломок на трассе, выявляет их причины.