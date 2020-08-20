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На «Армии-2020» впервые будут представлены реактивные снаряды «Торнадо-С»

Андрей Аркадьев
13:54 20.08.2020
Реактивные снаряды с осколочными и кумулятивно-осколочными боевыми элементами оснащены спутниковой навигационной системой.
На «Армии-2020» впервые будут представлены реактивные снаряды «Торнадо-С»
© Фото: Минобороны России

На форуме «Армия-2020» представят 300 мм управляемые снаряды Торнадо-С, сообщает пресс-служба холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

Разработанные НПО «СПЛАВ» 300-мм управляемые реактивные снаряды с осколочными и кумулятивно-осколочными боевыми элементами оснащены спутниковой навигационной системой. Индивидуальное полетное задание для каждого снаряда программируется отдельно за счет блока управления, созданного на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы, отметили в пресс-службе.

«Каждому из снарядов можно задать индивидуальные параметры не только по дальности полета, но и по траектории для разведения их по различным целям. Дальность стрельбы управляемых реактивных снарядов составляет более ста километров. Точность стрельбы снарядов "Торнадо-С" в 15-20 раз выше, чем у снарядов РСЗО "Смерч". Вес снаряда составляет более 800 кг, пробивает броню до 140 мм», - отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

9К515 «Торнадо-С» - модернизированная РСЗО 9К58 «Смерч». Как и «Смерч», имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых ракет с максимальной дальностью полета до 120 километров. Вести огонь можно как залпом, так и одиночными реактивными боеприпасами.

РСЗО предназначена для уничтожения бронетехники, артиллерийских и ракетных подразделений, инженерных сооружений, аэродромов, пунктов управления войсками, живой силы противника. Также способна поражать танковые подразделения, средства ПВО и ПРО, радиоэлектронной борьбы, самолеты и вертолеты.

Разработчик «Торнадо-С» - тульское НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева, которое входит в концерн «Техмаш». Серийное производство боевых и транспортно-заряжающих машин развернуто на пермском ПАО «Мотовилихинские заводы», входящем в НПО «СПЛАВ».

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