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Модель подлодки П-750Б представят на «Армии-2020»

Андрей Аркадьев
13:11 20.08.2020
Также в рамках форума ОСК представит катера специального назначения проекта 21980Э.
Модель подлодки П-750Б представят на «Армии-2020»
© Фото: Игорь Чуприн, РИА Новости

Модели малой подводной лодки прибрежного действия П-750Б и катера специального назначения проекта 21980Э  увидят посетители форума «Армия-2020», сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Кроме того, ОСК представит морской роботизированный комплекс АНПА «Витязь-Д», научно-экспедиционное судно 126 «Умка», пассажирское судно проекта А45-90.2, пассажирское судно типа «Соталия» и автономный глубоководный аппарат «Русь».

П-750Б - единственная подводная лодка в мире, обладающая двигателем, способным функционировать в полном отсутствии воздуха. Запас хода 4300 миль, автономность - месяц. Длина - 66 метров, ширина - семь. Будет нести крылатые ракеты «Калибр», а также торпеды и мины.

Противодиверсионные катера проекта 21 980 «Грачонок» созданы для охраны водного района и борьбы с диверсантами, а также для оказания содействия Пограничной службе ФСБ РФ при решении задач охраны и защиты государственной границы России.

При стандартном водоизмещении в 138 тонн (длина, ширина, осадка - 31 метр, 7,4 метра, 1,85 метра соответственно) силовая установка из двух дизелей обеспечивает движение полным ходом со скоростью 23 узлов и автономность действий экипажа из восьми человек до пяти суток. На вооружении катера состоит комплекс огневых и радиоэлектронных средств.

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