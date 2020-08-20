«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета

Министерство обороны России заказало у концерна «Калашникова» разработку нового ручного пулемета, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Тарасов.

Прототип оружия под названием РПЛ-20 будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».

«В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулеметов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия. И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой легкого пулемета уже в рамках государственного оборонного заказа», - приводит издание его слова.

Легкий пулемет РПК-16 калибра 5,45 мм был впервые представлен на форуме «Армия» несколько лет назад. Основан на конструкции автомата Калашникова АК-12, но предназначен для ведения более высокой плотности автоматического огня и большей эффективной дальности стрельбы. Имеет сменный ствол, что позволяет использовать его в качестве штурмовой винтовки и ручного пулемета, а также барабанный магазин. Емкость магазина - 95 патронов. Скорострельность пулемета - 700 выстрелов в минуту.