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От Т-14 до «Терминатора-2»: перспективные образцы боевой техники покажут на «Армии-2020»

Андрей Аркадьев
11:53 20.08.2020
Также на стенде УВЗ будет представлен танк Т-90МС «Прорыв».
От Т-14 до «Терминатора-2»: перспективные образцы боевой техники покажут на «Армии-2020»
© Фото: Vitaly V. Kuzmin, commons.wikimedia.org

«Уралвагонзавод»  покажет на форуме «Армия-2020» перспективные образцы боевой техники. Впервые на площадке Концерна будет представлен танк Т-14 на платформе «Армата», который ранее демонстрировался только в составе экспозиции  Минобороны РФ, уточнили в пресс-службе концерна.

Также на стенде УВЗ будет представлен танк Т-90МС «Прорыв». В пресс-службе отметили, что по своей боевой эффективности он значительно превосходит своего предшественника Т-90С. Также посетители смогут увидеть БМПТ-72.

«БМПТ-72, или "Терминатор-2"- это вариант исполнения БМПТ, который изготавливается путем установки боевого модуля БМПТ и комплекта всеракурсной защиты на надежное, неприхотливое шасси танка Т-72. Это дает возможность большому количеству стран, на вооружении которых стоит самый массовый танк современности Т-72, быстро и с минимальными затратами превратить устаревшие "семьдесятдвойки" в мощные высокозащищенные машины огневой поддержки», - говорится в сообщении.

Кроме того, на трех площадках КВЦ Патриот будут представлены двухзвенные гусеничные транспортеры производства МК «Витязь». Натурные образцы модернизированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-10ПМ машиностроительная компания представит на открытой экспозиции «Уралвагонзавода» и на площадке Министерства обороны РФ. Макет модернизированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ выставят на стенде УВЗ в Демонстрационном центре Госкорпорации «Ростех».

«"Электромашина" покажет на форуме «Армия» четыре боевых модуля. Кроме того, предприятие представит сервисную концепцию второго уровня для ремонта военной техники. Мастерская будет размещена в кузов-контейнере», - говорится в сообщении.

В составе стендов концерна УВЗ будут представлены макеты 155-мм самоходной гаубицы 2С19М1-155 «Мста-С» и 2С7М «Малка», а также тренажер самоходной гаубицы «Мста-С». Помимо этого, 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» производства АО «Уралтрансмаш» будет выставлен в специализированной экспозиции перспективных образцов вооружения и техники Министерства обороны РФ.

В рамках макетной экспозиции будет выставлена широкая линейка боевых и инженерных машин «Уралвагонзавода»: Т-90С, Т-90МС, Т-72Б3, БМПТ, 152-мм самоходная гаубица 2С19М1, БРЭМ-1М, ИМР-3М, МТУ-72.

В составе экспозиции «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов» представлены макеты различной дорожно-строительной техники (ЧТЗ), трамвайных вагонов (Уралтрансмаш), систем освещения (Электромашина). Кроме того будут представлены макеты ряда новинок: харвестер на базе экскаваторного шасси (УКБТМ), универсальный вагон-платформа (УВЗ), рефконтейнер (Омсктрансмаш), а также автоматический мусоросортировочный комплекс (Буревестник).

Еще одной площадкой станет «Аллея Танкпрома», где будет организована экспозиция исторических и современных образцов военной техники, среди которых зрители увидят все легендарные танки «Уралвагонзавода». В рамках «Аллеи Танкпрома»  будет представлена выставка «Реликвии танковых заводов», сформированная из фондов музеев предприятий концерна.

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