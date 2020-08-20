Россия начала экспортировать новейший автомат АК-12

Россия начала экспортировать новейшие автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Государства, в которые экспортируется оружие, пока не называются. Тарасов уточнил, что концерн уже выполнил свои обязательства по поставкам АК-12 в Минобороны РФ за этот год и приступил к выполнению заказов на 2021 год.

АК-12 - автомат 5,45-мм калибра производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Масса автомата составляет 3,5 килограмма, дальность прямого выстрела - 440 метров. Можно вести огонь в трех режимах: очереди, отсечка по два выстрела и одиночные. На автомате впервые установлены планки Пикатинни. Скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник».