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Ружье, способное синхронизироваться с гаджетами, покажут на форуме «Армия-2020»

Андрей Аркадьев
17:20 19.08.2020
SMART-ружье разработано на базе гладкоствольного МР-155.
Ружье, способное синхронизироваться с гаджетами, покажут на форуме «Армия-2020»
© Фото: Vadim86, commons.wikimedia.org

Специалисты концерна «Калашников» создали ружье, способное синхронизироваться с мобильными устройствами.

Новинка будет представлена в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».

SMART-ружье разработано на базе гладкоствольного МР-155. Оно выполнено в современном дизайне. На ружье установлен коллиматорный прицел, имеется дисплей с меню, сообщила компания в социальных сетях.

МР-155 – российское самозарядное охотничье ружье, которое выпускается с 2011 года и является развитием МР-153. От предшественника его отличают: уменьшенный вес, уменьшенная длина ствольной коробки модификации под патрон 12/76, улучшенная эргономика.

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