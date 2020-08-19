Ружье, способное синхронизироваться с гаджетами, покажут на форуме «Армия-2020»

Специалисты концерна «Калашников» создали ружье, способное синхронизироваться с мобильными устройствами.

Новинка будет представлена в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».

SMART-ружье разработано на базе гладкоствольного МР-155. Оно выполнено в современном дизайне. На ружье установлен коллиматорный прицел, имеется дисплей с меню, сообщила компания в социальных сетях.

МР-155 – российское самозарядное охотничье ружье, которое выпускается с 2011 года и является развитием МР-153. От предшественника его отличают: уменьшенный вес, уменьшенная длина ствольной коробки модификации под патрон 12/76, улучшенная эргономика.