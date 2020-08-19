Ракетный комплекс «Гермес» впервые покажут на «Армии-2020»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» тульское КБ Приборостроения под руководством А.Г.Шипунова впервые покажет ракетный комплекс «Гермес». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех).

«Гермес» способен вести огонь на расстоянии до 100 километров. Конструкторам удалось реализовать принцип «выстрелил-забыл». Может поражать залповым огнем до шести разнесенных целей. В качестве дополнительного средства управления применена лазерная система наведения, благодаря которой промах составляет не более 0,5 метра.

О разработке комплекса «Гермес» сообщалось еще в 2015 году. Его выпуск планировался в двух модификациях - для поражения цели в пределах 20 километров и на удалении до 100 километров вне зоны прямой видимости.

«Гермес» - мультиплатформенный комплекс, которым можно вооружить авиацию, сухопутную технику и корабли. Также предусмотрена возможность применять его с ударных беспилотников.