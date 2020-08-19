Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Соединения РВСН в ближайшее время поэтапно переоснастят новыми комплексами «Ярс», «Авангард» и «Сармат»

Валентина Пескова
00:01 19.08.2020
РВСН запланировали обширную программу в дни форума «Армия-2020», а что от нее ждать, рассказал командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.
Соединения РВСН в ближайшее время поэтапно переоснастят новыми комплексами «Ярс», «Авангард» и «Сармат»
© Фото: Минобороны РФ

Ракетные войска стратегического назначения готовятся принять участие в форуме «Армия-2020». Как рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев,  на экспозиции их будут представлять ведущие научные организации и учебные заведения.  

«Академия (Военная академия РВСН - прим.ред) будет представлена в рамках экспозиции "Военное образование - престиж и инновации". В ее основе - передача опыта и перспективы развития системы подготовки военных профессионалов. На открытых демонстрационных площадках специалисты академии покажут возможности агрегатов подвижного технического пункта управления, машин контроля проведения работ на ракетном вооружении и дежурной смены охраны и обороны», - цитирует Каракаева «Красная звезда».

В ходе форума на выставочном стенде Военной академии РВСН будет открыта экспозиция, посвященная 200-летию ее образования, ее вкладу в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров для артиллерии и Ракетных войск стратегического назначения.

Как рассказал Сергей Каракаев, на сегодня доля современных ракетных комплексов в армии РФ составляет 76%, а к концу года она будет доведена до 81 %. В соответствии с планами модернизации РВСН сейчас переоснащают группировки ракетными комплексами «Ярс». Ведется подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой «Сармат». В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

В ходе форума на выставочном стенде Военной академии РВСН организуют экспозицию к 200-летию ее образования, вкладу в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров для артиллерии и Ракетных войск стратегического назначения.

«На открытой экспозиции представители академии покажут агрегаты из числа новейших образцов вооружения, военной и специальной техники РВСН, планируемых к постановке на вооружение, в том числе подвижный технический пункт управления, машину контроля проведения работ на ракетном вооружении, машину дежурной смены охраны и обороны», - говорит Каракаев.

На экспозиции «Перспективный вуз» будет продемонстрирован интерактивный макет Академии, оснащенный инфокоммуникационными терминалами, которые позволяют осуществлять навигацию как по электронным экспозициям, так и с эффектом присутствия в режиме 3D-экскурсии. Сами же достижения изобретателей будут демонстрироваться в рамках экспозиций, организуемых различными органами военного управления. На форуме также проведут конкурсы рационализаторских решений и изобретений, подведут их итоги и наградят лучших.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.08.2020, 23:36
Генсек ООН потребовал немедленно освободить президента Мали
Дата18.08.2020, 11:03
Грохот пушек и лязг гусениц: в Бурятии готовятся к учениям «Селенга»
Дата17.08.2020, 14:14
В России отменили летнюю Спартакиаду-2020
Дата14.08.2020, 11:51
В «ВПК» рассказали, какие новинки представят на форуме «Армия-2020»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:07 В стране и мире
В РФ на сирийском опыте разработали систему прогнозирования маршрутов движения дронов противника
23:36 В стране и мире
Генсек ООН потребовал немедленно освободить президента Мали
16:30 В стране и мире
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
15:18 В стране и мире
Группу Little Big обвинили в плагиате
15:14 Эксклюзив
Видео
«Решение окончательное»: адвокат Алибасова высказался о разводе продюсера
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Группу Little Big обвинили в плагиате
Видео
«Атака» из глубин: на Азовском море туристы обнаружили огромные скопления медуз
Дом «здоровья»: сторонники Гитлера мучили детей в санаториях десятки лет после войны
Видео
«Хамит и гавкает»: сын Алибасова обвинил дочь Федосеевой-Шукшиной в разводе его отца
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.