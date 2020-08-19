Соединения РВСН в ближайшее время поэтапно переоснастят новыми комплексами «Ярс», «Авангард» и «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения готовятся принять участие в форуме «Армия-2020». Как рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев, на экспозиции их будут представлять ведущие научные организации и учебные заведения.

«Академия (Военная академия РВСН - прим.ред) будет представлена в рамках экспозиции "Военное образование - престиж и инновации". В ее основе - передача опыта и перспективы развития системы подготовки военных профессионалов. На открытых демонстрационных площадках специалисты академии покажут возможности агрегатов подвижного технического пункта управления, машин контроля проведения работ на ракетном вооружении и дежурной смены охраны и обороны», - цитирует Каракаева «Красная звезда».

В ходе форума на выставочном стенде Военной академии РВСН будет открыта экспозиция, посвященная 200-летию ее образования, ее вкладу в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров для артиллерии и Ракетных войск стратегического назначения.

Как рассказал Сергей Каракаев, на сегодня доля современных ракетных комплексов в армии РФ составляет 76%, а к концу года она будет доведена до 81 %. В соответствии с планами модернизации РВСН сейчас переоснащают группировки ракетными комплексами «Ярс». Ведется подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой «Сармат». В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

В ходе форума на выставочном стенде Военной академии РВСН организуют экспозицию к 200-летию ее образования, вкладу в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров для артиллерии и Ракетных войск стратегического назначения.

«На открытой экспозиции представители академии покажут агрегаты из числа новейших образцов вооружения, военной и специальной техники РВСН, планируемых к постановке на вооружение, в том числе подвижный технический пункт управления, машину контроля проведения работ на ракетном вооружении, машину дежурной смены охраны и обороны», - говорит Каракаев.

На экспозиции «Перспективный вуз» будет продемонстрирован интерактивный макет Академии, оснащенный инфокоммуникационными терминалами, которые позволяют осуществлять навигацию как по электронным экспозициям, так и с эффектом присутствия в режиме 3D-экскурсии. Сами же достижения изобретателей будут демонстрироваться в рамках экспозиций, организуемых различными органами военного управления. На форуме также проведут конкурсы рационализаторских решений и изобретений, подведут их итоги и наградят лучших.