Главком ВМФ: судостроители переходят ко второму этапу ремонта «Адмирала Нахимова»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который проходит ремонт на «Севмаше», сегодня будет выведен к достроечной набережной, начинается второй этап работ по модернизации. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.

«Сегодня, 18 августа, на "Севмаше" будет проведена технологическая операция по выводу из наливного бассейна к набережной предприятия тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442М для проведения второго этапа работ по ремонту и модернизации корабля», - приводит слова Евменова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Корабль будет выведен из бассейна при помощи буксиров через ворота полушлюза в акваторию предприятия. В военном ведомстве подчеркнули, что работы по модернизации и ремонту «Адмирала Нахимова» идут по графику.

«Завершен один из наиболее трудоемких этапов ремонта корабля. Позади дефектация и демонтаж крупногабаритного оборудования, корпусных конструкций, подготовка помещений и монтаж нового оборудования, изоляционных материалов, кабельных трасс», - добавили в военном ведомстве.

В ходе модернизации будет произведена замена и обновление систем жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, корабельной энергетики, а также замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения крейсера, отметили в Минобороны.

«В результате модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводной составляющей ВМФ России», - заключили в Министерстве.

«Адмирал Нахимов» - крейсер проекта 1 144 «Орлан». В данный момент в строю находится единственный корабль данного проекта «Петр Великий». «Адмирал Нахимов» был отправлен на ремонт и модернизацию в 1999 году. Возвращение корабля на службу намечено на 2022 год.

Одной из основных причин строительства крейсеров проекта 1 144 с ядерной энергетической установкой явилось принятие на вооружение ВМС США первого в мире атомного крейсера «Лонг-Бич» с управляемым ракетным оружием. А после того как американские атомные подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами получили возможность выхода в океан и стали практически неуязвимыми, иметь крупные многоцелевые крейсера в составе ВМФ нашей страны стало объективной необходимостью.

Все четыре «Орлана» были разработаны и построены на Балтийском судостроительном заводе. По классификации НАТО этот проект из-за своих размеров и мощного вооружения получил название battlecruiser, что в переводе на русский значит «линейный крейсер».

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