Амфибию «Дрозд» представят на форуме «Армия-2020»

Первую российскую полноприводную глиссирующую амфибию «Дрозд» представит «Балтийская машиностроительная компания» на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Об этом сообщил этом Сергей Терешенков, главный конструктор и глава предприятия, пишет Mil.Press FLOT.

«Дрозд» создан на базе одноименной модульной платформы. Машина практически непотопляема и способна разгоняться до 70 км/ч на воде и до 100 км/ч на суше. Высокая проходимость позволяет использовать амфибию на дорогах общего пользования, по бездорожью, в акваториях рек, озер и морей.

Грузоподъемность машины составляет 1,5 тонны при общем весе 2 тонны. Облегчение конструкции достигнуто за счет использования композитных материалов, в частности углепластика. На амфибию можно установить различное вооружение - от пулеметов и боевых модулей до ракетных установок залпового огня. «Дрозд» оснащается дизельным двигателем мощностью 260 л. с. массой 120 кг.

Корпус обладает противоминной защитой и возможностью установки легкого бронирования. Амфибия способна на высокой скорости высаживаться на берег и продолжать движение на колесах.