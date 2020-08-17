Концерн «Калашников» сообщил о создании нового автомата АК-19 в калибре НАТО

Специалисты концерна «Калашников» разработали новый автомат АК-19 в калибре НАТО 5,56 мм. Новинку можно будет увидеть на форуме «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».

Автомат создан на базе АК-12. Его особенностями стали телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новое исполнение целика, щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя. Длина ствола составляет 415 мм, а весит он 3,350 г.

АК-12 - автомат 5,45-мм калибра производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Масса автомата составляет 3,5 килограмма, дальность прямого выстрела - 440 метров. Можно вести огонь в трех режимах: очереди, отсечка по два выстрела и одиночные. На автомате впервые установлены планки Пикатинни. Скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник».