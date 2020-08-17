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Вооруженный «Калибрами» МРК «Грайворон» прибыл в Новороссийск на испытания

Андрей Аркадьев
10:49 17.08.2020
После их окончания корабль будет принят в состав Черноморского флота.
Вооруженный «Калибрами» МРК «Грайворон» прибыл в Новороссийск на испытания
© Фото: Минобороны России

Малый ракетный корабль - носитель крылатых ракет «Калибр» «Грайворон» прибыл в Новороссийск для проведения государственных испытаний, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«В настоящее время проводятся монтажные работы по оборудованию надстройки корпуса корабля. После окончания подготовительных работ экипаж МРК "Грайворон" и сдаточная команда завода-изготовителя начнет проведение комплекса государственных испытаний», - говорится в сообщении.

По завершении испытаний «Грайворон» войдет в состав Черноморского флота и станет четвертым малым ракетным кораблем, имеющим на вооружении высокоточное оружие - комплекс «Калибр-НК» на Черном море.

Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.

«Грайворон» - малый ракетный корабль проекта 21 631 шифр «Буян-М». Построен на Зеленодольском заводе имени A.M. Горького. В составе Черноморского флота уже выполняют задачи корабли данного проекта: «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».

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