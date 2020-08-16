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Системы защиты самолетов и радиолокационные станции: какими разработками занимаются студенты авиационных вузов МО РФ

Иван Линдеманн
Алексей Алексеев
11:53 16.08.2020
Ежегодно офицеры и курсанты Военно-воздушной академии в Воронеже получают больше сотни патентов на изобретения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Будущее российских ВВС создается не только в конструкторских бюро и цехах авиастроительных предприятий. Большая изобретательская работа, которую по поручению министра обороны курирует в войсках Главное управление боевой подготовки, проводится в авиационных вузах, в числе которых Военно-воздушная академия в Воронеже. Ежегодно ее офицеры и курсанты получают больше сотни патентов на изобретения.

Так, капитан Олег Роговенко окончил академию в 2014 году, поступил в адъюнктуру и остался служить в  научно-исследовательском центре. Недавно он защитил кандидатскую диссертацию и сейчас работает над системой активной защиты для самолетов и вертолетов,  используя кардинально новый подход: не уводить вражескую ракету с помощью ложной цели, а уничтожать на подлете в автоматическом режиме.

«Данная система предлагает использовать активную защиту в виде отстрела активных элементов защиты. Когда ракета приближается к летательному аппарату, поворачивается платформа и производится отстрел», - рассказал младший научный сотрудник ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», кандидат технических наук Олег Роговенко.

Военный изобретатель уверен, лучшая защита - это нападение.

«В первую очередь, мы развиваем прикладную научную деятельность в предметной области робототехнических комплексов, средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, средств информационной безопасности, средств беспилотной авиации. Это сейчас очень актуально», - отметил начальник ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» доктор педагогических наук, профессор Геннадий Зибров.

Одна из таких актуальных разработок - многофункциональная радиолокационная станция. Компактный прибор сочетает в себе сразу несколько функций: РЛС способна автономно определять геолокацию в условиях отсутствия или отключения связи с глобальной системой навигации, а встроенные радиолокатор и тепловизор дают картинку не хуже, чем мощная видеокамера.

«Обеспечивается высокая разрешающая способность. Лучше метра мы можем различать объекты, которые находятся друг от друга в 30 см. Можем получать детальные изображения техники, танков, распознавать эти объекты», - уточнил доцент ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», кандидат технических наук Леонид Рязанцев.

Еще один комплекс уже одобрен руководством Минобороны и проходит заключительные испытания - уникальная система имитации различных видов помех зарубежных средств радиоэлектронной борьбы.   

«Комплекс имитирует систему наведения. Боеприпас сбрасывается и наводится на объект поражения. Противник при этом начинает ставить помехи. Маскирующая аэрозольная помеха, засветочная помеха, ложная лазерная цель и ложная тепловая цель. Все параметры выводятся на мониторы, и производится оценка параметров систем наведения высокоточного оружия», - рассказал начальник кафедры электрооборудования и оптико-электронных систем ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» Валерий Онуфриенко.

Полноценные испытания, но без расхода «умных» дорогостоящих боеприпасов - это лишь некоторые разработки, создаваемые в стенах академии. Система научного творчества в ведущем военном вузе поставлена так, что свой вклад в прорывные технологии вносят все: от курсанта до профессора. 



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