В «ВПК» рассказали, какие новинки представят на форуме «Армия-2020»

В подмосковном парке «Патриот» 23 августа стартует международный военно-технический форум «Армия-2020». В нем примут участие около полутора тысяч предприятий, которые покажут свыше 28 тысяч изделий. В Военно-промышленной компании рассказали, какие новинки представят на «Армии-2020».

Бронеавтомобили легкого класса семейства «Стрела»

Легкий бронированный автомобиль многоцелевого назначения «Стрела» с колесной формулой 4х4 предназначен для перевозки людей и различных грузов с обеспечением требуемого уровня противопульной (противоминной) защищенности. Машина может использоваться в качестве командирской машины, транспортного средства и оперативно-служебной машины в специальных подразделениях органов исполнительной власти или как база для создания семейства автомобилей, а также монтажа вооружения и специального оборудования. Грузоподъемность машины составляет до 1 000 кг.

«Стрела» имеет полную массу 4,7 т, обеспечивает баллистическую защиту по 2 классу по ОТТ 9.1.12.1. Противоминная защита легкого броневика обеспечивает сохранение жизней находящегося внутри машины экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

© ООО "ВПК"

Мощный дизельный двигатель (200 л.с.) в совокупности с механической 6-ступенчатой коробкой переключения передач обеспечивает высокие динамические качества легкого бронеавтомобиля. По шоссе «Стрела» способна разогнаться до максимальной скорости 155 км/ч. Запас хода по топливу по контрольному расходу составляет до 1 000 км. В перспективе по желанию заказчика машина может комплектоваться и автоматической коробкой передач.

Небольшая масса бронеавтомобиля «Стрела» дает возможность использования столь защищенной машины для ее быстрой переброски на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов армейской авиации типа Ми-8 (Ми-17). В салоне машины, в зависимости от модификации и типа устанавливаемых кресел, могут разместиться до 8 человек, включая водителя.

Экспортная модификация бронеавтомобиля СБМ ВПК-233136

Экспортная модификация бронеавтомобиля СБМ ВПК-233136 (комплектация 233136-0000060) на базе узлов и агрегатов автомобиля «Атлет» предназначена для перевозки личного состава, военных грузов с требуемым уровнем защиты, монтажа систем вооружения и специальной техники, а также для буксирования прицепных систем.

Основными отличиями новой экспортной модификации СБМ от прежних моделей бронеавтомобиля СБМ ВПК-233136 являются: новый пятидверный бронированный корпус повышенной защищенности, в том числе и противоминной; дизельный двигатель ЯМЗ-534 или Cummins ISB6.7E5300, мощностью 292 л.с. с экологическим классом Евро 5, автоматическая КПП. В стандартной комплектации машина оборудована антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа.

При полной массе 9 т, бронеавтомобиль способен развивать максимальную скорость по шоссе не менее 120 км/ч, а запас хода по топливу составляет 1 000 км. Бронированный корпус обеспечивает экипажу баллистическую защиту по 2 или 3 классу по ОТТ 9.1.12.1 и противоминную защиту при подрыве взрывных устройств под колесом или днищем мощностью до 2-4 кг в тротиловом эквиваленте.

Автомобиль СБМ ВПК-233136 «Тигр» в исполнении «Багги»

Машина была разработана в инициативном порядке с целью удовлетворения требований заказчиков в части создания скоростных разведывательно-штурмовых машин высокой проходимости, способных совершать глубокие рейды в тыл противника. «Багги» создано на основе шасси специальной бронированной машины СБМ ВПК-233136 с установкой на него турбодизеля ЯМЗ-5347-24, развивающего максимальную мощность 240 л.с., совмещенного с автоматической коробкой переключения передач.

© ООО "ВПК"

На «Багги» смонтированы кронштейны для установки 12,7-мм пулемета 6П58 КОРД станке 6У16 и трех 7,62-мм пулеметов ПКП «Печенег» (или ПКМ), а также укладки для размещения трех реактивных противотанковых гранат РПГ-26 (или реактивных штурмовых гранат РШГ-2), двух переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» (или «Верба») и магазин-коробок с боекомплектом для пулеметов – снаряженные в ленты 400 патронов для 12,7-мм пулемета и 4 000 патронов для 7,62-мм пулеметов.

В «Багги» установлены антитравматические сиденья для размещения пяти членов экипажа включая водителя.

Бронетранспортер БТР-82АТ с новым боевым модулем

Бронетранспортер БТР-82АТ с новым боевым модулем и комплектом защитных и решетчатых экранов по составу комплекса вооружения, защищенности и возможностям решения тактических и огневых задач, по сути, превратился в колесную БМП. Благодаря реализованным мерам коэффициент боевой эффективности БТР-82АТ возрос в 1,2 раза по сравнению с БТР-82А.

Установленный на корпусе и башне комплект защитных и решетчатых экранов значительно повышает противопульную и противокумулятивную стойкость при попадании в него боеприпасов крупнокалиберных пулеметов и реактивных противотанковых гранат.

Комплект защитных и решетчатых экранов, установленный на БТР-82АТ, повысил боевую массу бронетранспортера до 17,25 т, что ограничило возможности машины в преодолении водных преград вплавь. Однако при снятии комплекта экранов с машины она снова способна выполнять и эту задачу.

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» БТР-82АТ впервые демонстрируется с дистанционно управляемым боевым модулем (ДУБМ) БТР-БМ.

В качестве основного и дополнительного оружия в составе ДУБМ БТР-БМ используются 30-мм автоматическая пушка 2А42 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТМ соответственно. Кроме того, на ДУБМ установлен комплекс управляемого ракетного вооружения 9K111-1M «Конкурс-М» с двумя пусковыми установками ПТУР 9M113М. В качестве вспомогательного оружия имеется 6 пусковых установок системы постановки завес 902В.

Благодаря тепловизионному каналу дальность обнаружения целей типа «БМП-БТР» в ночное время увеличилась с 1 200 м до 3 000 м. Наличие автомата сопровождения цели значительно повышает вероятность поражения движущихся целей с ходу независимо от уровня обученности оператора. Управление боевым модулем осуществляется с автоматизированного рабочего места наводчика-оператора, установленного в шасси боевой машины, на которую монтируется ДУБМ.

Колесная БМП К-17

Колесная БМП К-17 на унифицированной межвидовой колесной бронированной платформе «Бумеранг». Общая компоновка платформы «Бумеранг» выполнена по новой компоновочной схеме, что позволяет обеспечить эргономичное расположение десанта, оптимальное размещение штатного и дополнительного оборудования, применять новые схемы дополнительной дифференцированной модульной защиты для машин передового эшелона боевого применения.

Десантное отделение рассчитано на комфортабельное размещение восьми человек в полной экипировке. Сиденья десантников антитравматические со сдающим звеном и пятиточечными ремнями безопасности. Для посадки и высадки десанта в корме корпуса оборудована откидная аппарель.

На БМП К-17 устанавливается необитаемый универсальный боевой модуль «Бумеранг-БМ». В качестве основного оружия в этом боевом модуле использована 30-мм автоматическая пушка 2А42. Ее готовый к боевому использованию боекомплект составляет 500 патронов, снаряженных в две ленты. В качестве дополнительного оружия в комплексе вооружения БМП К-17 используется спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 000 патронов, снаряженных в одну ленту. В составе комплекса управляемого ракетного вооружения БМП К-17 включены две спаренных пусковых установки ПТУР противотанкового комплекса «Корнет-Д», установленных по бортам необитаемой башни.

© ООО "ВПК"

Комплекс управляемого ракетного вооружения БМП К-17 предназначен для борьбы с бронированными движущимися и неподвижными наземными целями, низколетящими самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами. Максимальная дальность стрельбы ракетами комплекса «Корнет-Д» составляет 10 000 м.

В качестве силового агрегата на платформе «Бумеранг» использован турбодизель нового поколения ЯМЗ-780, развивающий максимальную мощность 750 л.с.

В настоящее время машины на межвидовой унифицированной колесной бронированной платформе «Бумеранг» прошли предварительные испытания. В текущем году машина выходит на государственные испытания.

Бронеавтомобиль многоцелевого назначения ВПК-59095С «ВПК - Урал»

Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном шасси автомобиля Урал-53099, использующем отработанные и серийно выпускающиеся узлы и агрегаты армейских многоцелевых автомобилей марки «Урал». Это значительно снижает общую стоимость изделия, повышает удобство эксплуатации и снижает эксплуатационные расходы.

Шасси имеет зависимую рессорную подвеску, однако, как показали первые прогоны машины по бездорожью, машина обладает хорошей плавностью хода.

© ВПК

Бронеавтомобиль «ВПК – Урал» рассчитан для перевозки 12 человек в полном снаряжении, включая водителя. При этом они находятся в однообъемном бронированном корпусе, обеспечивающим 2 класс баллистической защиты по ОТТ 9.1.12.1. Опционально уровень баллистической защиты может быть повышен до 3-4 класса за счет установки навесных броневых экранов. Противоминная стойкость обеспечивает защиту экипажа от подрыва взрывных устройств под колесом или днищем мощностью до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

Автомобиль многоцелевого назначения «ВПК – Урал» оснащен отечественным турбодизелем ЯМЗ-536, развивающим мощность 360 л.с. и автоматической коробкой передач. 14-тонная машина по шоссе способна развить скорость не менее 100 км/ч.

Большой заброневой объем, высокая защищенность бронеавтомобиля «ВПК – Урал» способствуют использованию данной машины в качестве базы под монтаж различного оборудования и использования ее в качестве машины РЭБ, КШМ, бронированной медицинской машины и т.д.

Плавающий гусеничный снегоболотоход 5901

В этом году конструкторами ООО «ВПК» был создан уникальный плавающий снегоболотоход 5901. Его уникальность заключается в том, что он способен перевозить грузы массой до 5 тонн. Полная масса машины при этом составляет 16 тонн. С полной нагрузкой снегоболотоход 5901 способен преодолевать снежную целину с глубоким снежным покровом, заболоченные участки местности, песчаные барханы, а также открытые водные пространства.

Машина имеет цельносварной металлический однообъемный корпус и оснащена 6-цилиндровым рядным дизельным двигателем ЯМЗ-536, который обеспечивает снегоболотоходу высокие характеристики подвижности.