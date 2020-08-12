Самолеты Ту-160М2 и Ту-22М3М получат комплекс связи от истребителя Су-57

Модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М2 и бомбардировщики Ту-22М3М получат новые комплексы связи, разработанные на основе платформы для истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

«Комплекс разработан на основе платформы связи, созданной для истребителя пятого поколения Су-57. Основные его преимущества - высокая надежность, скорость передачи информации, малая масса и энергоэкономичность. Технические решения, заложенные при создании комплекса, позволяют оперативно наращивать его технический функционал путем доработки ПО», - говорится в сообщении.

Новый комплекс связи разрабатывается специалистами НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника». В пресс-службе уточнили, что комплекс проходит этап летных испытаний и показывает высокие тактико-технические характеристики.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Второй опытный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М поднялся в воздух в марте, а первый полет обновленного самолета состоялся в декабре 2018 года. Система дозаправки в воздухе - одно из важных отличий Ту-22М3М от прежних версий ракетоносца.