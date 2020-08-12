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ОАК модернизирует производство для сборки истребителей Су-57

Андрей Аркадьев
16:41 12.08.2020
Цеха производства во время посещения завода осмотрел министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ОАК модернизирует производство для сборки истребителей Су-57
© Фото: Минобороны России

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод организует поточную линию сборки истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает  пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

«В настоящее время проводится подготовка поточной линии сборки многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су-57», - говорится в сообщении ОАК.

Цеха производства во время посещения завода осмотрел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На заводе компании "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре проведена модернизация и техническое перевооружение производства, что позволяет нам успешно и в срок выполнять государственный оборонный заказ», - заявил генеральный директор ПАО «Компания "Сухой"» Илья Тарасенко.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

На форуме «Армия-2019» был подписан контракт, согласно которому ВКС РФ должны получить 76 таких истребителей.

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