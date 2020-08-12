ОПК ОАК модернизирует производство для сборки истребителей Су-57 Андрей Аркадьев Цеха производства во время посещения завода осмотрел министр обороны РФ Сергей Шойгу. © Фото: Минобороны России Комсомольский-на-Амуре авиационный завод организует поточную линию сборки истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. «В настоящее время проводится подготовка поточной линии сборки многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су-57», - говорится в сообщении ОАК. Цеха производства во время посещения завода осмотрел министр обороны РФ Сергей Шойгу. «На заводе компании "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре проведена модернизация и техническое перевооружение производства, что позволяет нам успешно и в срок выполнять государственный оборонный заказ», - заявил генеральный директор ПАО «Компания "Сухой"» Илья Тарасенко. Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника. Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57. На форуме «Армия-2019» был подписан контракт, согласно которому ВКС РФ должны получить 76 таких истребителей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует