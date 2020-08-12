Минобороны подпишет контракт на поставки Су-30СМ2 и Як-130

Министерство обороны Российской Федерации подпишет в текущем году контракт на поставки истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на совещании в Иркутске.

«До конца года мы планируем заключить два контракта по производству 21 самолета Су-30СМ2 и 25 самолетов Як-130. Таким образом, мы получаем 46 самолетов», - сказал Шойгу.

Он также подчеркнул, что в 2021 году Минобороны РФ подпишет контракт на 7,2 млрд рублей на ремонт истребителей Су-30СМ.

Напомним, что производство самолетов ведется на Иркутском авиационном заводе. По словам министра, по итогам модернизации на нем появляются дополнительные производственные возможности.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Су-30СМ - модификация самолета для российских ВКС. В феврале 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что истребитель Су-30СМ будет унифицирован с самолетом поколения 4++ Су-35, что «даст ему вторую жизнь».

Як-130 - учебно-боевой самолет, разработанный для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолетов Л-39. Як-130 - часть учебного комплекса для пилотов, который позволяет отрабатывать взлет, посадку, навигацию, выполнение сложных маневров. Также данный комплекс включает в себя самолет для первоначального отбора и отсеивания летчиков Як-152 и специальные тренажеры.

В случае необходимости самолет может быть в кратчайшие сроки переоборудован в боевой и способен наносить удары по наземным целям с помощью авиабомб, управляемых и неуправляемых ракет.