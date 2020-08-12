Шойгу: Минобороны РФ закажет у Амурского завода еще шесть корветов

Министерство обороны РФ собирается заключить с Амурским судостроительным заводом контракт на постройку шести корветов, сообщил 12 августа глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«Здесь по поручению Верховного главнокомандующего, президента нашей страны, мы планируем заключить с предприятием контракт на строительство шести корветов», - сказал Шойгу.

Сегодня глава военного ведомства во время инспекционной поездки на Дальний Восток проверил в Комсомольске-на-Амуре исполнение гособоронзаказа Амурским судостроительным заводом.

На этом заводе строятся корветы проекта 20 380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий», а также малые ракетные корабли проекта 22 800 «Ржев», «Удомля», «Уссурийск» и «Павловск».

Амурский судостроительный завод был создан в 1933 году и является одним из самых крупных в России. Производственные мощности позволяют строить корабли спусковой массой до 10 тысяч тонн, длиной до 150 метров и шириной до 19 метров.

На предприятии работают 4 000 сотрудников, всего за историю своей деятельности завод выпустил более 300 кораблей и судов различного назначения. Для Военно-морского флота было построено более 50 атомных подводных лодок, более 40 дизель-электрических подводных лодок, более 50 надводных кораблей.