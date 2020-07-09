В Минобороны РФ прогнозируют технологический прорыв в создании лазерного и СВЧ-оружия

Технологический прорыв, который даст новый импульс развитию системы вооружения ВС РФ, в ближайшее время произойдет в области робототехники, создании лазерного, гиперзвукового и сверхвысокочастотного (СВЧ) оружия, заявил начальник Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ полковник Сергей Панков.

«В XXI веке военное противоборство между государствами перетекло в сферу военной науки и военных технологи», - сказал он.

На практике, по его словам, это означает «непрерывное ускоряющееся наращивание тактико-технических характеристик существующих и разработку перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники».

«В частности, к таким разработкам относятся системы и средства радиолокации и навигации, новые высокоэнергетические пороха и топлива, перспективные боевые части для использования в наземной, морской и авиационной технике, экспериментальные образцы лазерного, сверхвысокочастотного, гиперзвукового оружия и многое другое», - подчеркнул начальник управления.

Многие разработки в области гиперзвуковых средств поражения, робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, а также систем и средств радиолокационного, навигационного обеспечения и государственного опознавания будут продемонстированны на форуме «Армия». Например, беспилотная авиация будет представлена линейкой перспективных комплексов с БЛА различной дальности, предназначенных для ведения круглосуточной и всепогодной разведки.

Также на форуме будет впервые представлено уникальное устройство для лазерной резки под водой, сообщалось ранее.

Форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 28 августа в парке «Патриот». В этом году форум «Армия» продлится на один день дольше, он пройдет одновременно с Международными армейскими играми в конце августа. Гости, которые приедут на военную выставку, смогут попутно посетить самый зрелищный конкурс - «Танковый биатлон». В качестве гостей на мероприятие приглашены министры обороны из 133 стран мира.