Ленинградская армия ЗВО усилена двумя «Ночными охотниками»

В Санкт-Петербурге состоялась церемония передачи двух учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ на вооружение вертолетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Новейшие боевые машины поступили в рамках Государственного оборонного заказа.

«Хочу отметить высокие маневренные качества и боевые возможности этих боевых машин, эргономичность кабины и очень удобное расположение органов управления системами вертолета, а также эффективность оптических систем, которые помогают с высокой точностью найти и распознать цели», - отметил командир экипажа старший лейтенант Иван Зуев.

Главным отличием учебно-боевого варианта вертолета от исходного ударного является наличие двойного комплекта управления на основе гидромеханических систем. Таким образом, вертолетом можно полноценно управлять из любой кабины. Ми-28Н не имел такой системы управления, из-за чего оператор в передней кабине был ограничен в возможностях пилотирования. В учебно-боевой машине вместо оператора систем в передней кабине располагается инструктор, а в задней - обучаемый летчик. Кроме того, использованы новые энергопоглощающие кресла, предохраняющие летчиков от травм при жесткой посадке.

Ранее первая партия учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ поступила на вооружение отдельного вертолетного полка в начале года.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Основное оружие «Ночного охотника» - ракеты «Атака». Дальность действия этих ракет - шесть километров. Вероятность попадания в цель типа «танк» на дальности от 3000 м до 6000 м – 0,7 … 0,8. Ракеты способны пробивать броню толщиной не менее 800 по нормали (за динамической защитой), боевая часть - до шести килограммов. Система управления ракет - полуавтоматическая пеленгационная с передачей команд по радиолинии. Она имеет высокую помехоустойчивость за счет использования при наведении ракеты двух специальных кодов и пяти фиксированных частот.

Основное отличие модификации Ми-28УБ – спаренное управление: управлять машиной может как пилот-оператор, так и штурман-оператор. Это потребовало серьезных конструкторских работ, так как изначально носовая часть вертолета на это не была рассчитана.