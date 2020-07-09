Медведев: нужно предпринять усилия для предотвращения новой гонки вооружений

Если не предпринять усилий для сохранения существующего международного миропорядка в сфере ограничения вооружений, это все может вылиться, в том числе, и в гонку вооружений. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев журналистам ИД «Комсомольская правда».

«В настоящий момент я не чувствую желания США продлевать СНВ-3. Может, что-то изменится в их позиции, мы бы этого хотели. Мы готовы продлить договор без всяких условий, на определенные сроки, об этом президент говорил. Но нет, они выдвинули целый ряд новых условий, касающихся, в том числе, присоединения других стран, что делает продление практически нежизнеспособным. Это плохо. Это будет означать только одно: если ядерные потенциалы ничем не ограничиваются (а мы ограничивали их с США еще с брежневских времен), то они начинают наращиваться», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что если вооружения будут наращиваться в США, то России придется также принимать симметричные или ассиметричные меры для того, чтобы эти потенциалы нейтрализовать.

«Появляются новые виды вооружений, которые тоже нужно обсуждать. Но для этого необходимо желание. Пока я такого желания со стороны США вообще не ощущаю», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что если не предпринимать усилий для сохранения существующего правопорядка, это может вылиться в новую гонку вооружений.

Ранее сообщалось, что Москвa и Вaшингтон нa консультaциях в Вене по стрaтегической стaбильности обсудили продление ДНСВ-3.